Confagricoltura Fvg | inflazione e siccità 2022 penalizzano gli agricoltori

Leggi su udine20

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella produzione dell’agricoltura italiana si riduce dello 0,7 per cento in volume. Scendono anche il valore aggiunto ai prezzi base (-1 per cento in volume) e le unità di lavoro (-1,4 per cento). Superati gli effetti della crisi pandemica, c’è il pieno recupero delle attività secondarie e dei servizi (agriturismo compreso), ma la ripresa è frenata dal sostenuto rialzo dei prezzi degli input e dalla. Notevole l’incremento dei prezzi dei prodotti venduti (+19,1 per cento) e ancora più rilevante quello dei prezzi dei mezzi tecnici impiegati (+23,6 per cento) con un differenziale del 4,5 per cento, dice la recente stima preliminare dell’Istat. «Ciò significa che gli– spiega il presidente regionale diPhilip Thurn Valsassina – per continuare a lavorare hanno dovuto erodere il ...