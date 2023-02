Concorso Dirigenti scolastici | bando entro aprile Requisiti di accesso e prove

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In base a quanto raccolto, il Ministero dell'istruzione e del merito ha fatto sapere che ildelpersarà pubblicatoil mese di. Il regolamento è stato invece pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre. L'articolo .

... al fine di risolvere il contenzioso nato con ilperscolastici del 2017. https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Emendc/1370048/1367655/index.html Decreto ministro dell'...Milleproroghe, passa emendamento 5.20 (Fdi) e analogo 5.21 (Lega) su nuovo corso -per contenziosi pendenti all'ultima procedura per dirigente scolastico. Parere contrario ...per i...

Concorso dirigenti 2017, procedura riservata per chi ha contenzioso aperto. Via libera all’emendamento Lega (TESTO). Sasso: “Riportiamo serenità e giustizia” Orizzonte Scuola

Concorso dirigenti scolastici 2017. Approvata la proposta di modifica al decreto mille proroghe Tecnica della Scuola

Concorso dirigenti 2017: approvato emendamento per “ripescare” tutti i ricorrenti; ancora nulla di fatto per i docenti vincolati Tecnica della Scuola

Concorso dirigenti 2017, nel Milleproroghe passa l’emendamento che apre alle prove riservate per i 500 candidati con contenzioso aperto. Per Anief è vittoria a metà Orizzonte Scuola

Non solo via libera all'emendamento sul concorso dirigenti scolastici 2017, durante l'esame del Dl Milleproroghe al Senato c'è spazio anche per il concorso straordinario bis.