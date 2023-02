Concorso ACI 298 posti | è ufficiale | revocati tutti i bandi

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo una serie di rinvii e la riapertura dei termini di partecipazione nel 2021, sono arrivate importanti novità sulACI (Automobile Club Italia), inizialmente indetto nel 2019, per titoli ed esami, volto alla copertura di 298di diplomati e laureati a tempo indeterminato, di cui: 238(categoria C); 63(categoria B); 4(Categoria C); 3(Categoria C). IndiceACI 298ACI 298: da dove proviene la notizia?ACI 298: cosa è successoACI 298Si ricorda ...