Comunità Montana del Fortore | approvato il progetto forestazione 2023

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la determina del Rup, la Giunta delladelhaall’unanimità ilinerente i lavori diper il“Interventi relativi alle infrastrutture verdi e mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio” per un importo di 3 milioni e 300 mila euro, finanziato con fondi Por – Fesr (2014/20) nell’ambito del Piano Forestale di indirizzo territoriale per il. Per l’annualità in corso tra gli elementi distintivi delc’è senza dubbio la tempestività, grazie alla sua approvazione avvenuta ad inizio anno, se si pensa che nello scorso anno si arrivò addirittura a settembre, subito dopo l’insediamento dell’attuale esecutivo. Un ...