Comune di Vicenza | Concorso per 2 Assistenti Sociali

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ildiha Bandito una Pubblica Selezione per 2, in categoria D. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Glisono Figure fondamentali per il rapporto tra cittadini e Amministrazione Comunale, sono loro, infatti, che stanno in prima linea come front office per raccogliere tutte le richieste della popolazione. Si interessano direttamente di ogni caso portato all’attenzione dell’Ente. Sono persone pragmatiche, attente, dotati di grande empatia e doti comunicative. I Candidati ideali hanno conseguito laurea magistrale in materie giuridiche o sociologiche, sono pazienti e disponibili al confronto. Ildine sta cercando 2, presenta la tua Domanda ...