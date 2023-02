Comune di Varazze | Concorso per 3 Agenti Polizia Locale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 3di, in categoria C, i quali dovranno prestare servizio presso i Comuni die di Albisola Superiore, e saranno assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando riserva 1 Posto a favore dei Volontari delle Forze Armate. La Figura Autorevole dell’Agente dié sinonimo di Sicurezza, il loro compito é vigilare sul territorio del, affinché non venga commesso reato alcuno, e intervenire in caso di incidenti o effrazioni. Per occupare questa Posizione é necessario avere conseguito un diploma di scuola media superiore, nessuna pendenza legale, cittadinanza italiana, diritto al voto, ...

'È stato tempestivo l'intervento combinato tra Vigili del Fuoco e la Protezione Civile dinella serata di ieri, dove un residente segnalava un principio di incendio sulle alture di ...dal...SportGenova) ha fatto arrivate il suo video saluto dall'Austria dove è in "missione" per la ... Teodoro Ketzmaja,1912 Don Bosco (C5 Serie C Femminile), Entella (Eccellenza Femminile), A.

Varazze, "Guerra, pace, non violenza - Attualità di Claudio Baglietto ... Cronache Ponentine

Passi più sicuri a Varazze - Lanuovasavona.it Lanuovasavona.it

Nuova passeggiata di levante a Varazze: affidati i lavori ad un consorzio d’imprese SavonaNews.it

Tari, i bollettini arrivano sbagliati e il Comune di Varazze posticipa il pagamento della tassa sui rifiuti IVG.it

Loano non solo mare, giovedì escursione alla Madonna della ... IVG.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nella Biblioteca Civica Eugenio Montale di Varazze, riprendono gli appuntamenti per il mese di febbraio con “Parliamone in Biblioteca”, dove verranno proposti incontri finalizzati a promuovere la cono ...