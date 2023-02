(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A dicembresi stima un calo congiunturale per leal dettaglio ( - 0,2% ine - 0,7% in). Lo rileva l'sottolineando che su base tendenziale a dicembre leal ...

Lo rileva l'sottolineando che tutti i trimestri dello scorso anno hanno visto incrementi ...8%), le vendite al di fuori dei negozi (+1,2%) e ilelettronico (+0,3%).Su base tendenziale prosegue l'a dicembre 2022, le vendite al dettaglio aumentano del 3,4 per ...8 per cento), le vendite al di fuori dei negozi (+1,2 per cento) e ilelettronico (+0,3 ...

Commercio, Istat: vendite 2022 +4,6% in valore, -0,8% in volume TGCOM

Commercio: Istat, nel 2022 vendite +4,6% valore,-0,8% volume - Ultima Ora Agenzia ANSA

Commercio: Istat, nel 2022 vendite +4,6% valore,-0,8% volume - Economia Agenzia ANSA

Commercio: Istat, nel 2022 vendite +4,6% valore,-0,8% volume La Prealpina

Commercio: Istat, -0,2% valore e -0,7% volume al dettaglio a dicembre - LaPresse LAPRESSE

Nel complesso del 2022 le vendite al dettaglio in valore crescono rispetto all’anno precedente (+4,6%) in entrambi i settori merceologici mentre i ...A dicembre in Germania la produzione industriale segna -3,1% da -0,7% atteso su base mensile e da +0,2% precedente rivisto a +0,4%, come rende noto Destatis. Si tratta di una forte perdita… Leggi ...