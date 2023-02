(Di mercoledì 8 febbraio 2023) rzavano la finestra: non ha avuto neanche il tempo di dare l'allarme che i quattro l'hanno immobilizzata sul letto minacciavandola con una spranga di ferro. 'Sembravano persone mascherate per ...

I colpi sono stati messi a segno a, nel quadrilatero di strade compreso fra via Angelica Balabanoff 29 e i numeri civici di via Melandri 77 e 210. Ingente il bottino: tra contanti, ...Simone e sua madre Sara potrebbero essere separati dopo anni di assistenza Dopo anni di accudimento quotidiano, nell'appartamento didove vivono da soli e dove ogni giorno si alternano ...

Sicurezza Stradale a Colli Aniene AbitareaRoma

Colli Aniene, anziani terrorizzati dalle rapine violente in casa: a colpire è la banda dei Diabolik leggo.it

Marito e moglie ostaggio in casa di una banda di rapinatori incappucciati RomaToday

Colli Aniene. Lo skateboard va a tempo di musica AbitareaRoma

Le attività del Comitato di quartiere Colli Aniene Bene Comune AbitareaRoma

rzavano la finestra: non ha avuto neanche il tempo di dare l’allarme che i quattro l’hanno immobilizzata sul letto minacciavandola con una spranga di ferro. «Sembravano persone ...La donna è caregiver del figlio Simone, 27 anni, costretto a vivere su una carrozzina-barella e attaccato a un respiratore per la maggior parte della sua giornata: "La Asl ha chiesto di sostituirmi co ...