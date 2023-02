Cocaina sotto frutta esotica | sequestro da 60 Kg a Salerno | due arresti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMilitari del comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due soggetti, in quanto ritenuti intenti a recuperare una grossa partita di(60 Kg) occultata all’interno del vano motore refrigerato di un container merci, giunto nel porto commerciale die proveniente dal Sudamerica a bordo della motonave “Victoria L”. Tali attività investigative derivano da un’analisi di rischio sull’origine e sulla qualità delle merci in arrivo nel locale scalo portuale, svolte dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di, unitamente ai militari delle Fiamme Gialle, i cui esiti hanno consentito di individuare un container sul quale, dietro l’apparente copertura di, si ...