Classifica senza errori arbitrali 2022 – 2023 | “Nasca sbaglia ancora al VAR

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), ventunesima giornata del campionato di Serie A. In attesa di conoscere le svariate sfaccettature sulla cosiddetta regola del vantaggio (Sacchi fermo da Monza – Inter, XVII, e Di Bello no dopo Lazio – Milan, XIX giornata), sarebbe il caso che per il varistaci fosse l’opportunità di una lunga pausa di riflessione. Di solito si concede il bis ma l’ex arbitro barese è giunto già al tris. Dopo la mancata espulsione di Pirola per fallo da ultimo difendente in Salernitana – Napoli (XIX),era anche al VAR di Cremonese – Inter diretta da Mariani (XX) e come era accaduto per Pirola non era intervenuto sul fallo di Acerbi su Okereke in chiara occasione da rete. Stavolta, a Sassuolo ha sentito il bisogno ...