Classifica Sanremo 2023 seconda serata | le posizioni parziali e generali

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ladisi chiude con una doppia. Come accaduto per martedì 7 febbraio, le tre componenti della giuria della stampa, tv, radio e web è chiamata a votare le interpretazioni delle altre 14 canzoni in gara. I tre sistemi di votazione avranno un peso sul risultato complessivo della votazione pari ad un terzo per ognuno. Prima di chiudere la, Amadeus annuncerà laprovvisoria dellae la primagenerale di; quest'ultima verrà stilata sulla base dei voti congiunti ottenute da tutte le 28 canzoni in gara in questa edizione del Festival....