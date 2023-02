Circoli sanniti del Pd | luoghi | date e orari per votare i candidati alla segreteria nazionale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno dopo la ratifica dei tesserati, da parte della Commissione provinciale guidata da Giovanni Zarro, in casa Pd si discute ancora sul netto calo di affezione. All’incirca meno di 800 tesserati al partito, rispetto allo scorso anno, possono significare due cose: la prima è che non c’è stato nel Sannio quella corsa al tesseramento (vero o falso che sia) tipica dei ‘signori delle tessere’ come, purtroppo, sta emergendo in altri contesti regionali. Ma dall’altro palesa anche la disaffezione che aumenta sempre più verso un partito sin troppo litigioso al suo interno, spesso troppo attento a rendite di posizione, datate o meno, e poco lungimirante e programmatico rispetto alle necessità o alle istanze dei propri fedelissimi, ma anche in generale a quelle della popolazione. Intanto il treno delle convention deilocali è partito ...