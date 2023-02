Quel che accade aè sempre straordinario. Non è un caso se la città può vantare la sua storia millenaria, non è ... Ma adesso è partita la caccia aie, per dire, un uomo è stato fermato ...... anche dal punto di vista dei ristori, e veloci:

La battaglia di Roma contro i cinghiali e l’amore vietato: storie straordinarie L'Espresso

Rocca sull'emergenza cinghiali a Roma: "Quando sono un pericolo vanno abbattuti" Repubblica Roma

Roma: animalisti protestano in Campidoglio, basta abbattimenti dei cinghiali Radio Colonna

Cinghiali, ok della Giunta per barriera sulla Colombo Roma Capitale

Cinghiali a Roma, nuovo avvistamento a Villa Pamphilj: l’animale rischia l’abbatimento Il Corriere della Città

Considerando le condizioni meteorologiche rigide, è probabile che i cinghiali si siano spostati verso i centri abitati in cerca di cibo. Da escludere, invece, che il motivo sia legato alla caccia in b ...La cronaca, rosa, bianca o nera, offre notizie che spesso hanno dell’incredibile. E che assomigliano alle trame dei romanzi popolari e delle commedie ...