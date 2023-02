Ciclismo su pista | Europei 2023 | Italia senza medaglie nella prima giornata

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si è chiusaper l’ladeglidisual Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera. Niente da fare per Martina Fidanza nello scratch. La Campionessa del Mondo in carica ha chiuso solo al quinto posto la gara vinta dalla portoghese Maria Martins, che ha avuto la meglio sulla spagnola Eukene Larrarte e sulla polacca Daria Pikulik. Stesso risultato per l’altro bi-Campione del Mondo Elia Viviani, quintogara ad eliminazione. La vittoria è andata al tedesco Tim Torn Teutenberg, primo davanti al portoghese Rui Oliveira e al neerlandese Philip Heijnen. Le due team sprint azzurre, sia quello maschile che quello femminile, hanno centrato il settimo tempo ...

Niente medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei su pista che si stanno svolgendo a Grenchen, in Svizzera: avevamo due buone possibilità di podio con Elia Viviani e Martina Fidanza, rispettivamente campioni del mondo in carica dell'eliminazione e dello scratch.

Il ciclista veneto, campione europeo e del mondo in carica, ha chiuso al quinto posto nella gara vinta dal tedesco Teutenberg. Stesso risultato per Martina Fidanza nello scratch.