Christian De Sica sul vestito ‘nude’ di Chiara Ferragni a Sanremo | ‘Già fatto’ | ecco dove

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)2023 è appena iniziato è già il movimento mediatico è più che acceso. Anzi, infiammato. La notizia madre di queste ultime ore è la sfuriata di Blanco avvenuta in piena esibizione, che se l’è presa con i fiori e le rose presenti sul palco per un piccolo problema di audio. Il ragazzo, 20enne, ha creato un vero e proprio scandalo tra i telespettatori. Anche Amadeus è rimasto scioccato dal suo comportamento, anche se sembrerebbe già disposto al perdono stando alle sue ultime dizioni. Una ragazzata, non c’è dubbio, che il pubblico a casa però non sembra essere ben disposto a perdonare. Blanco si è scusato, ad ogni modo, per aver rubato completamente la scena al padrone di casa e direttore artistico. Pieraccioni ironizza su Blanco: ‘Vuoi venire da me? Ho una siepe da potare!’ Ildellanella ...

Chiara Ferragni 'nuda'Deanticipa di 40 anni il look di Sanremo: 'Già fatto' Filtro che sfoca 'Questa impostazione diventerà predefinita anche per le persone che non hanno già ...La campagna vede la partecipazione di noti talenti italiani del calibro di Luisa Ranieri, Matilda de Angelis, Michele Rech aka Zerocalcare, Giacomo Ferrara eDe. Gli attori, presenti ...

Sanremo, Christian De Sica prende in giro Chiara Ferragni: il post esilarante sui social Corriere dello Sport

Christian De Sica sul nude look di Chiara Ferragni a Sanremo: "Già fatto". E posta la sua foto in Borotalco la Repubblica

Christian De Sica prende in giro Chiara Ferragni: il post è virale (FOTO) AreaNapoli.it

Christian De Sica: il commento sul nude look di Chiara Ferragni a Sanremo Gossipblog

Christian De Sica e il vestito “nude” di Chiara Ferragni: “Già fatto” TPI

Non è stato certo l'unico accostamento ardito a stimolare la fantasia del web. Anche le piume di Elodie hanno fornito spunti fantasiosi: guardare per credere!Christian De Sica ha ironizzato su uno degli abiti indossati da Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Attraverso i socail Christian De Sica ha commentato in maniera ironica il nude look sfoggiato da Chiara ...