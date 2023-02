Chris Masters | “Mi sento come se fossi stato esiliato”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)molti wrestlers, ancheè tornato a parlare del suo periodo in WWE, in un’intervista rilasciata per “So Catch”. Il lottatore, in particolare, ha dichiarato di essersi sentito “” in riferimento al fatto che negli ultimi anni altre superstars hanno fatto ritorno nella federazione di Stamford anche per brevi cameo,ad esempio Carlito alla Royal Rumble del 2020. I motivi del secondo rilasciofu rilasciato, per la seconda ed ultima volta, nel 2011, perchè in disaccordo con le scelte relative alla gestione del suo personaggio; per essere piú precisi,ha fatto l’esempio di un pessimo matrimonio. Sulla possibilitá di un ritorno Su un suo possibile ritorno,ha dichiarato di non aver ...