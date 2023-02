Chiara Ferragni | il suo monologo a Sanremo commuove il web

l'aveva promesso. Ha voluto il palco di Sanremo 2023 tutto per sé, per scrivere una lettera a quella bambina che è stata. A quella bambina con gli occhi di cielo, a quella che correva ...fa già parlare di sé. Prima per il suo ingresso al Teatro Ariston con la scritta 'pensati libera' sulle spalle e ora per il ' bacio mancato ' dopo l'esibizione dei Coma Cose . La sua ...

Sanremo 2023: dal caschetto di Chiara Ferragni al platino di Anna Oxa, la gara è tutta beauty Io Donna

Il selfie di Chiara Ferragni con il presidente Mattarella - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la diretta della prima serata: Chiara Ferragni non trattiene le lacrime: “Ho sempre… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, prima serata in diretta: Blanco distrugge la scenografia, Chiara Ferragni con le frasi degli haters sull'abito Fanpage.it

00:22 L'Inter e Sanremo: sulla stola di Chiara Ferragni spunta... Lautaro 00:17 Prima TS - Finalmente Vlahovic-gol. Zaniolo turco: clausola Milan 00:11 Prima CdS - Zaniolo in Turchia. "Rispettate la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...