Chiara Ferragni | il messaggio sullo scialle diventa un meme | da «pensati povera» alla citazione di Morgan e Bugo

Ci aveva provato nel 2019 al Festival di Cannes, ma non aveva avuto il coraggio di farlo sul serio. Per calcare il red carpet della riviera franceseaveva optato per un caschetto finto: era una parrucca. Alla Croisette aveva lasciato tutti di stucco. Questa volta però l ha fatto sul serio, per mano dell hair stylist Patti Bussa , ...l aveva detto: porterò un messaggio al Festival di Sanremo . E così è stato: testuale. L imprenditrice digitale alle prese per la prima volta con il palco del teatro Ariston è apparsa ...

Lo spiega Chiara Ferragni in un post su Instagram. Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) "Il risultato è un abito a corolla di seta nero ispirato alla tradizione @dior e completato ...In sala il Capo dello Stato: è la prima volta di un presidente all'Ariston. Co-conduttrice della serata Chiara Ferragni che scende con una stola con la scritta: "Sentiti libera". I primi quattordici ...