Chiara Ferragni apre in diretta il profilo Instagram di Amadeus

ha lanciato una frecciatina al suo ex fidanzato durante il monologo che ha tenuto sul palco di Sanremo . L' influencer ha parlato di cosa significa essere donna in tutte le sue ...Sanremo,la frecciatina all'ex fidanzato: 'Volevano prendersi il merito di avermi 'inventata'' Sanremo,e il 'bacio mancato' ai Coma_Cose: la gaffe diventa virale. ...

Sanremo 2023, la prima serata. Standing ovation per Mattarella. Chiara Ferragni, abiti-manifesto e inno alle donne ... Agenzia ANSA

Chiara Ferragni lancia il profilo Instagram di Amadeus, è la prima volta senza la moglie Giovanna Fanpage.it

Sanremo 2023, pagelle prima serata: Blanco ragazzino viziato (0) Chiara Ferragni commossa (8) Mengoni ha già v ilmessaggero.it

Sanremo 2023, la diretta della prima serata. Chiara Ferragni non trattiene le lacrime: “Ho sempre… Il Fatto Quotidiano

In questi minuti si sta chiudendo la prima delle cinque serate, condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni. La serata ha regalato molte emozioni, con i primi 14 Big in gara: da Anna Oxa an ...Iodonna si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di molti giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fac ...