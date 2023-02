Chiara Ferragni a Sanremo 2023 | “la lettera a se stessa”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il monologo diarriva dopo le 23.30 ed è unascritta ad una bambina, se“Il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna” dicesul palco con un vestito che la fa sembrare nuda. In realtà è quello che lei ha definito “il vestito della vergogna”. Un abito che sembra trasparente ma che in realtà è il disegno del suo corpo. Lase«Ciao bimba, ho deciso di scriverti una. Ogni volta hce penso a te mi viene da piangere. Forse perché mi manchi o vorrei farti uscire un po’ di più. Farti vedere quella che ora è la mia vita. Tanta gente mi conosce, anche se non piaccio proprio a tutti. Ma piaccio finalmente a me. Vuoi sapere un po’ del tuo ...