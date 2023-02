Chiara Ferragni | a Sanremo 2023 con Dior porta i «vestiti manifesto» e il suo corpo nudo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La co-conduttrice da quasi 30 milioni di followerall'Ariston un messaggio forte e chiaro rivolto a tutte le donne. Si tratta di due creazioni «femministe» di Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica della maison, pensate appositamente per la kermesse

fa già parlare di sé. Prima per il suo ingresso al Teatro Ariston con la scritta 'pensati libera' sulle spalle e ora per il ' bacio mancato ' dopo l'esibizione dei Coma Cose . La sua ...fa il suo ingresso al Festival di Sanremo con la scritta ' pensati libera '. Un messaggio alle donne di tutto il mondo, ma anche un gancio per i social , che si sono scatenati a ...

Sanremo 2023, pagelle prima serata: Chiara Ferragni una di noi (8) Mengoni ha già vinto (9), Anna Oxa che agon ilmessaggero.it

Sanremo 2023, la diretta della prima serata: Chiara Ferragni non trattiene le lacrime: “Ho sempre… Il Fatto Quotidiano

Il selfie di Chiara Ferragni con il presidente Mattarella - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, scaletta prima serata: Chiara Ferragni al Festival: Questo vestito è un disegno del mio corpo. Attesa per ... Fanpage.it

"Non sono nuda. È un abito sul quale è stato disegnato il mio corpo”, ha spiegato l'imprenditrice digitale ad Amadeus. Poi, commossa, ha recitato la lunga lettera a se stessa, dove ha evidenziato: "Es ...Un vestito disegnato con le forme del suo corpo, lo stupore e poi l'invito di Amadeus e Gianni Morandi a Chiara Ferragni per leggere la sua lettera sul palco del Festival di Sanremo.