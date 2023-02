Chi vota stasera a Sanremo 2023? Classifica sala stampa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con! La celebre kermesse canora è arrivata alla sua 73esima edizione e non smette di emozionare il suo affezionato pubblico che inizia già a maturare alcune preferenze tra i cantanti in gara. In totale, ad esibirsi 28 big così divisi: 14 nella prima serata – andata in onda ieri su Rai 1 – e i restanti 14 nella seconda che va invece in onda questa sera sempre su Rai 1 e in diretta su Rai play. Ma come funzionano lezioni per esprimere le proprie preferenze sugli artisti in gara? Regolamento, come scegliere il vincitore: giuria demoscopica,e televoto Lezioni e le giurie diIniziamo subito col dire che le ...