Chi l’ha visto | nuovi dettagli sull’omicidio di Niccolò Ciatti | la verità inquietante sul suo assassino

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella puntata dell’8 Febbraio 2023 sono numerose le notizie che verranno riportate dalla conduttrice Federica Sciarelli. Il programma infatti cerca di dare voce a tutti coloro che non sono riusciti a ottenere risposte concrete da parte delle autorità. Uno dei casi che più di altri toccherà il grande pubblico sarà quello relativo al Casale abbandonato dove è stata vita l’ultima volta Chiara Bolognesi nel 1992. Ad essere intervistata la mamma di una ragazza che ebbe a che fare con il principale indagato. Attualmente, sembra che la polizia stia utilizzando il georadar forse alla ricerca di prove. Forse, è l’occasione giusta per dare finalmente una degna conclusione ad un caso rimasto un mistero per trent’anni. Importante anche l’inchiesta sul ceceno Rassoul Bissoultanov reo di aver ucciso, in vacanza in Spagna. Le due inchieste lo vedono ...