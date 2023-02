Chi è WIll I Am e come nascono i Black Eyed Peas?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il vero nome di.i.am èiam Adams. Nato a Los Angeles il 15 marzo 1975 sotto il segno dei Pesci, è cresciuto in un quartiere povero della città degli angeli, con la madre Debra Cain. Sin da piccolo si appassiona al ballo e alla musica. Durante gli anni del liceo conosce Allan Pineda Lindo,lui amante della cultura hip hop. Insieme a quest’ultimo fonda nel 1992 il gruppo Abtan Klann, di cui fa parte anche Dante Santiago. Successivamente cambiano nome inPods e sostituiscono proprio Dante con Jaime Gomez. Un nuovo cambio di nome avviene nel 1997: gli artisti scelgono il definitivoe iniziano a registrare l’album di debutto, Behind the Front. Alla voce in quel primo disco c’è una cantante soul, tale Kim Hill. ...