Chi è Shari | età | nome vero | fidanzato e significato della canzone Festival di Sanremo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è uno dei artisti in gara deldi2023. La cantante salirà sul palco dell’Ariston con il brano Egoista.nata a Monfalcone nel 2002 ha staccato il pass per la partecipazione alla nuova edizionekermesse condotta da Amadeus grazie aGiovani. Nel 2019 ha collaborato con il duo Benji & Fede nel singolo Sale, certificato disco d’oro. Ha lavorato a stretto contatto anche con Salmo per il singolo L’Angelo Caduto. Un lavoro che si è trasformato in un flirt, i due infatti hanno avuto una romantica love story. Chi è: età,Noioso è una giovanissima cantante di 22 anni, nata a Monfalcone. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per ...