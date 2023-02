Chi è Sethu | il cantante-rapper a Sanremo 2023

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Marco De Lauri, questo il vero nome di, è unclasse 1997, originario di Savona. Appassionato di musica fin da bambino, nel suo background musicale vanta differenti influenze, tra loro molto diverse, dal metal al punk. Ha trovato però la sua dimensione in un genere più vicino all’hip hop.è uno dei cantanti in gara al Festival didove è approdato grazie aGiovani 2022. Ma chi è? Si tratta di unclasse 1997, originario di Savona. Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica sin da ragazzino, mostrando una particolare attitudine per il genere punk/rap. I suoi testi parlano in particolare dei problemi e delle ansie dei giovani della sua generazione, tra incertezze e paure del futuro. Il vero ...

Pseudonimo di Marco de Lauri, Sethu è uno dei cantanti in gara tra i big a Sanremo 2023 con il brano Cause Perse. Arriva da Sanremo ...Chi è Jiz, il fratello gemello di Sethu, che salirà come produttore sul palco di Sanremo 2023 con il brano "Cause Perse" ...