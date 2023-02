Chi è Pegah Moshir Pour? L' attivista iraniana recita il monologo «per la libertà» insieme a Drusilla Foer

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) «In Iran non avrei potuto parlare vestita così». Inizia con queste parole ildi ?di 31 anni, cresciuta in Basilicata....

... 'Da condannare, la tv di Stato deve dare l'esempio' Sanremo, Andrea Delogu e lo scatto hot che fa impazzire i fan: 'Alza le mani e facci sognare' Cosa ha detto'Mi chiamo, sono italiana ...Irromperà sul palco dell'Ariston con, una ragazza italo - iraniana. Leggeranno una lettera sui diritti negati nel fantomatico Paese ...

Chi è Pegah Moshir Pour, l'attivista iraniana sul palco di Sanremo ... Fanpage.it

Chi è Pegah Moshir Pour, l'attivista italoiraniana a Sanremo con ... Cosmopolitan

Chi è Pegah, l’attivista italo-iraniana ospite al Festival di Sanremo 2023 TPI

Chi è Pegah Moshir Pour: bio e informazioni sull’attivista Iraniana Napolike.it

Sanremo 2023. Ospiti Renga, Nek, Fedez e i Black Eyed Peas. A sorpresa Drusilla Foer - La diretta della seconda serata - La diretta della seconda serata RaiNews

A Sanremo irrompono i diritti negati in Iran, grazie alla testimonianza di forte impatto della consulente e attivista Pegah, italiana di origini iraniane, «nata con i racconti del Libro dei Re, ...«In Iran non avrei potuto parlare vestita così». Inizia con queste parole il monologo di Pegah Moshir Pour, attivista iraniana di 31 anni, cresciuta in Basilicata.