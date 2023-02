Chi è Pegah | l’attivista italo-iraniana ospite al Festival di Sanremo 2023

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Chi èdella seconda serata deldiin onda su Rai 1 nella serata di mercoledì 8 febbraio? Si tratta di un’attivistache nel corso della manifestazione musicale proporrà un monologo con la partecipazione di Drusilla Foer, co-conduttrice della passata edizione della kermesse.Moshir Pour ha 31 anni e dall’età di 8 anni si è trasferita insieme alla sua famiglia da Teheran, la capitale dell’Iran, alla Basilicata, dove attualmente lavora come consulente per una multinazionale. In Italia, infatti,ha conseguito una laurea magistrale in ingegneria edile e architettura e attualmente vive tra Potenza e Matera. Dopo la morte di Mahsa Amini e le successive proteste, che hanno innescato ...

LE OPERE E LE TECNICHE - Nell'opera diPasyar il richiamo alla libertà è rappresentato ... "C'èrimane là adeguandosi, aggirando la censura con la creatività, e, come noi, non poteva, ma ...leggi anche Fahimeh Karimi:è, cosa ha fatto e come firmare la petizione per chiederne la liberazione Come giovane attivista,ha preso coraggio e ha deciso di raccontare l'Iran. Il paese ...

