(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Inaldic’è anche, giovane artista molto amato dai giovanissimi. Ma chi è? Qual è la sua storia?, pseudonimo di Jacoporini, nasce a Milano il 22 agosto 1994 ed è un rapper, musicista. E’ solito utilizzare il linguaggio riocontra nelle proprie produzioni, ovvero l’invertire le sillabe delle parole per generare rime caratteristiche. Cresciuto nel quartiere Calvairate, sin da ragazzoha coltivato la passione per la musica, che lo ha portato a studiare pianoforte presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Successivamente è passato nel mondo dell’hip hop, entrando nei collettivi Zero2 e Blocco Recordz. Nel 2009 ha preso parte alla manifestazione annuale di freestyle Tecniche Perfette. Il 5 novembre ...

Chi è la fidanzata di Lazza, cantante in gara al Festival di Sanremo 2023 Si tratta di Debora Oggioni, bella modella che da qualche mese è la fidanzata del noto rapper. I due appaiono sempre più ...Chi è Lazza, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2023 in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio. Tutte le informazioni nel dettaglio ...