Chi è la fidanzata di LDA | il figlio di Gigi D’Alessio sta con Miriam Galluccio? Il gossip

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) LDA arriva a Sanremo 2023 per la prima volta dopo la sua esperienza con Amici di Maria. Il giovanediavrebbe anche una nuova, dovrebbe trattarsi della tiktoker, anche se non ancora ufficiale. Chi è ladi LDA: ildista conQual... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.