Chi è Angelo Duro? L’avvertimento prima di Sanremo 2023 | “Vi farò pentire di avermi invitato al Festival”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Chi è? Definirlo un comico è estremamente riduttivo. Nato a Palermo 40 anni fa (classe 1982), lo stand up comedian (conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione a Le Iene), calca il palcoscenico del Teatro Ariston di. Chi èdiIntervistato da teatro.it,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.