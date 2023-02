Chi è Angelo Duro | il comico ospite al Festival di Sanremo 2023

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) nel corso della seconda serata di oggi, 8 febbraio? Molti lo ricorderanno come inviato de Le Iene, la storica trasmissione di Italia 1. Un“scorretto” e fuori dagli schemi, che Amadeus ha scelto di portare sul palco dell’Ariston. Per il grande pubblico sarà l’occasione di conoscere questo giovane e promettente talento della comicità. Ma scopriamo meglio chi è. Classe 1982, è molto amato dai più giovani. Dopo l’esperienza a Le Iene, riempie i teatri con i suoi spettacoli ed è molto seguito sul web. “Chiamarloè riduttivo, è un talento unico”, ha detto di lui Fiorello. Nato a Palermo, è uno stand up comedian dallo stile sprezzante e cinico, ed ama rivolgersi al pubblico con dichiarazioni spesso palesemente in controtendenza rispetto al politicamente corretto. Dopo un’esperienza nel programma ...