Chi c' è dietro i look di Levante | Olly e Sethu a Sanremo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Pensiero libero: questo il messaggio che inaugura2023. L’evento canoro italiano per eccellenza ha preso il via e già dalla prima serata ci ha ricordato quanto la musica porti con sé meraviglie, riflessioni e - perché no - polemiche. La sua storia è pervasa da impulsi visivi, che negli anni hanno saputo influenzare non solo lo stile ma anche gli atteggiamenti di una società ricca di nobili esempi e supreme contraddizioni. La moda quest’anno sembra entrare in scena senza troppi clamori, tranne che per imanifesto indossati da Chiara Ferragni (studiati insieme a Maria Grazia Chiuri per Dior Haute Couture) e per l’inatteso immaginario - a metà strada tra la performance e l’impeto – proposto dall’esibizione di Blanco.rappresenta però anche gli inizi e i ritorni, come quelli a cui abbiamo voluto dare voce attraverso le ...