Commenta per primo N'Golo Kanté è lontano dal firmare il rinnovo che lo terrebbe ancora ale, come scrive Mundo Deportivo , sul prossimo parametro zero è battaglia tra Juve e Atletico Madrid.La Juve sta monitorando la situazione di, in scadenza con ile ancora lontano dal rinnovo: sul francese anche l'Atletico Madrid Come riferito dal Mundo Deportivo, per l'estate la Juve starebbe seguendo con attenzione la ...

Chelsea, Kante è in scadenza: la priorità del francese per il futuro Calciomercato.com

Chelsea, Potter su Kanté: "Ancora non è pronto per giocare" Sportitalia

Chelsea, le big europee si muovono per Kante: c'è anche la Juventus Footballnews24.it

Chelsea, prove di rinnovo per Kanté: il francese attende la proposta Footballnews24.it

Real-Barcellona, Clásico per assicurarsi un centrocampista del ... Calciomercato.com

Catch all the latest Chelsea news and transfer headlines including updates on a Qatari-based investment group bidding for Manchester United, N'Golo Kante and Joao Felix ...Chelsea are reportedly yet to open contract extension negotiations with Mateo Kovacic, with his current deal expiring in 2024. The Blues are prioritising other stars, though those talks are not ...