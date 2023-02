Charlene di Monaco | “Adesso vi dico io la verità” | CLAMOROSO

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La Principessasta passando dei momenti veramente intensi: dall’essere stata molto male a causa di un’infezione contratta tra il 2020 e il 2021 fino a finire sempre nell’occhio del ciclone del gossip.ci sono delle novità a riguardo.diè finalmente ritornata ai suoi doveri reali, facendo intendere che le sue condizione di salute siano migliorate moltissimo. La moglie del Principe di, Alberto II, si è appena lasciata alle spalle un brutto periodo della sua vita. Periodo che la Principessa ha trascorso in una clinica privata per curarsi dalla pericolosa infezione contratta durante un viaggio in Sud Africa. L’ultimo scoop L’ultima novità pare che sia l’arrivo dei suoi genitori per supportare ed aiutare l’amata figlia. ...