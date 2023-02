Champions League volley femminile 2022 23 | Milano vince e va ai quarti | sesto successo per Conegliano

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La serata odierna didi/23, ha visto impegnate due protagoniste del campionato italiano di Serie A1. In primo luogo è scesa in campo la Vero, successivamente invece la A. Carraro Imoco. Ecco i risultati e i racconti dei due match. VERO-VOLERO LE CANNET 23-25 26-24 25-18 25-15 Termina 3-1 (23-25, 26-24, 25-18, 25-15 ) il match tra Veroe Volero Le Cannet, partita valida per la sesta giornata del gruppo B di/23. Un’ottima vittoria per, che permette ...