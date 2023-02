Cassano | «Inzaghi contento per due derby? Sta facendo un disastro!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Antonionon ci va leggero su Simone, nemmeno dopo la vittoria nelcontro il Milan. L’ex calciatore – che ha anche indossato in carriera la maglia nerazzurra – ha criticato aspramente il tecnico dell’Inter DISASTRO – Antonionon risparmia Simonenella sua disamina post-sul suo profilo Instagram ufficiale. L’ex calciatore ha parlato così della vittoria dei nerazzurri e del tecnico: «Per quanto riguarda l’Inter ho visto una partita. Non posso dire lo stesso del Milan. NelPioli, ha buttato al cesso tre anni di lavoro. È stato un primo tempo imbarazzante. La cosa che a me dell’Inter invece dà fastidio è l’allenatore che si dicedi aver vinto due. Ma è a -13 dal Napoli, per ...