Caso Santoriello | Zaccone | “Hanno trovato la prova che è tutto un complotto”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Per ilMaurizioscrive sui suoi canali chelache èunMaurizio, giornalista e scrittore partenopeo, esprime la sua sulin maniera molto ironica. Queste le parole sul delicato momento della Juventus: “lache èun(ma non erano sempre gli altri i complottisti?). Non l’trovata nelle carte dell’inchiesta Prisma, che nonmai letto. Non l’trovata nelle motivazioni alla sentenza che ha condannato al “- 15” la Juve (che ...

PRECEDENTE È probabile dunque chenon compaia in udienza anche se né il pm né il capo della procura hanno voluto rilasciare finora dichiarazioni. Naturalmente non è in discussione il ...Con un lungo intervento sui suoi canali social il giornalista napoletano Maurizio Zaccone fotografa la situazione delJuventus. In poche ore il pme i suoi colleghi sono stati trasformati da inquirenti a imputati, con Abodi che chiede di far chiarezza non sulla Juventus ma su chi ne ha indagato ...

La Juve, il caso Santoriello e il processo sportivo: cosa può succedere ora La Gazzetta dello Sport

Caso Santoriello, Abodi: "Ho visto, ascoltato e segnalato. Per ora mi fermo qui" La Gazzetta dello Sport

Caso Santoriello: per ragioni di opportunità il pm potrebbe non essere in aula all'udienza preliminare La Gazzetta dello Sport

Caso Santoriello, può fare un passo indietro in un caso: l'intervista del prof. Maiello CalcioNapoli24

Il caso del pm Ciro Santoriello tifoso del Napoli: dal nulla di fatto alla remissione del processo Juve, ecco… La Repubblica

(V. 'Sono pm antijuventino'... delle 9.29') (ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora ...Non c'è nemmeno stato bisogno di registrare migliaia di telefonate o mettere le cimici nei ristoranti. L'ha detto lui, l'ha dichiarato in un convegno pubblico: l'importante è essere antijuventini. Il ...