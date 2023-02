Caso Santoriello | la Juve potrebbe chiedere lo spostamento del processo a Milano per “legittimo sospetto”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Secondo La Stampa e la Gazzetta dello Sport, dopo il, lalodelnelin cui ravvisasse una situazione locale tale da turbare il suo svolgimento. E’ però una strada che difficilmente sarebbe concessa al club bianconero: le istanze simili avanzate in altre sedi e in altri processi non hanno avuto finora fortuna. La Stampa scrive: “invece lodel procedimento alantus qualora sostenesse di ravvisare «una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento dele non altrimenti eliminabile» per via di un fatto ...