Caso Cospito | occupata l’università ‘L’Orientale’ di Napoli

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlcune decine di studenti dell’istituto universitario ‘L’Orientale” dihanno tenuto un’assemblea nel pomeriggio nella sede di Palazzo Giusso al termine della quale hanno esposto uno striscione con la scritta “Orientale Occupato – Contro il 41bis. Alfredo libero”. L’assemblea è stata convocata dal Collettivo autorganizzato universitario per discutere della vicenda dell’anarchico Alfredoche sta facendo lo sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41 bis. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...esposto lo striscione hanno annunciato di aver occupato l'edificio al termine di un'iniziativa pubblica 'per prendere posizione contro il 41bis in solidarietà con la lotta politica di Alfredo..."Il gruppo Bencivenga" scrive invece la Dna, a proposito di una delle compagini violente, "trova ispirazione nel pensiero di, definito ideologo e simbolo della Fai - Fri che propugna la lotta ...

Caso Cospito, l’ipotesi della Procura: “Segreto amministativo sul documento del Dap” Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, lettera di minaccia a Tajani: rafforzate scorta e sorveglianza la Repubblica

Cospito, la stoccata di Travaglio: "PD aveva un rigore a porta vuota, poi si è scoperto che avevano parlato con i boss" La7

Sul caso Cospito alcuni punti fermi: rischiano la vita lui, la democrazia e anche il 41 bis Il Fatto Quotidiano

Minacce di morte ad Antonio Tajani dopo il caso Cospito: rafforzata la scorta al ministro degli Esteri Virgilio Notizie

«Orientale occupata contro il 41 bis. Alfredo libero». Così recita lo striscione esposto sulla facciata di Palazzo Giusso, una delle sedi ...Parte dell’Università degli Studi di Milano è stata occupata questa mattina in solidarietà con Alfredo Cospito. L’anarchico è deneuto in regime di 41 bis nel carcere di Opera , ed è in sciopero della ...