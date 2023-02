Casagrande | «Alves e Robinho credono di essere al di sopra del bene e del male»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Walterin una intervista su As ha commentato le accuse ai due giocatori, entrambi sono accusati di violenza sessuale.è un noto ex calciatore brasiliano, anche ex Ascoli e Torino, ed oggi è uno dei critici sportivi più rispettati del suo paese per le sue opinioni sempre coraggiose e taglienti. Su Dani: «La situazione di Daniel è molto critica. È vero che tutto è ancora sotto inchiesta ma ci sono sempre più forti indicazioni contrarie. Bisognerà attendere la fine delle indagini ma tutto indica che la ragazza ha ragione nella sua dichiarazione. In un presunto reato di stupro bisogna tener contottutto della parola della vittima. Ovviamente hai la possibilità della presunzione di innocenza ma fino ad allora tutto va contro di lui. Qui in Brasile la gente è inorridita da questa situazione e ...