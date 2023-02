Carte di credito | arriva la rivoluzione Ecco come e quando

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ledisono molto utilizzate per ogni tipo di transazione sia online che offline e vengono usate da molti utenti. Quello che dobbiamo sapere è che ledidiventeranno sempre più digitali e quindi andranno a mano a mano a sostituire quelle tradizionali, che noi tocchiamo con mano e che siamo soliti mettere nel nostro portafoglio. Secondo una ricerca condotta da Juniper Research, azienda inglese che si occupa di ricerche di mercato, il titolo dato alla ricerca è proprio «Updating Credit Cards for the 21st century» ( aggiornare lediper il 21mo secolo).dila– formatonewsCerchiamo di comprendere cosa è emerso d’interessante ...