Caro Porro | l’odissea di mio padre con una sanità che fa schifo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), voglio raccontare una breve storia non sul disastro economico del sistema sanitario italiano, ma su come medici e infermieri oggigiorno siano solo dei passacarte senza passioni. Ho portato mioal pronto soccorso di un importante ospedale romano per una sospetta ischemia. Parlava male e rallentato. Era un venerdì sera e da lì è iniziato un girone senza fine e senso. Mioha 81 anni, cardiopatico, diabetico, con fibrosi e ascesso ai polmoni e una insufficienza renale. Insomma mille acciacchi ma una tempra da 50enne. Mioè anche old style, di quelli molto educati e a modo, che evita di disturbare gli altri se non strettamente necessario. Perché dico questo? Perché chiunque abbia avuto a che fare con un pronto soccorso sa benissimo il caos e la disorganizzazione. Papà ha fatto ...