Caro Porro | leggi qui | la burocrazia è diventata un incubo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Buongiorno, vorrei segnalarvi che ottenere il rinnovo del passaporto in provincia di Monza e Brianza è un’esperienza non alla portata di tutti. Ieri, durante un piacevole convivio familiare, decidiamo di pianificare un futura vacanza tutti insieme: Marocco, Thailandia, Giordania, Londra? Beh, raccogliamo informazioni e poi decidiamo. E i passaporti? “Il mio ok, il tuo anche, due scaduti, uno in scadenza tra due mesi”. Ci colleghiamo al sito della Polizia di Stato per prendere appuntamento: Spid, rimetti i dati, ci butta fuori, rientriamo e finalmente eccoci al calendario appuntamenti…. “Bene, prenota, prenota, ci sono dei posti in settimana: sì, ma nel 2024, prima il nulla più totale”. Non ci scoraggiamo, vogliamo a tutti i costi rifare una vacanza di famiglia, tutti insieme e allora guarda, possiamo andare direttamente a Milano in Questura: magnifico, ce lo rilasciano in una settimana ...