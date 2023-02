(Di mercoledì 8 febbraio 2023) GIOVEDì 16 FEBBRAIO Dalle 15.30 alle 17.30 “Un sorriso a” (P. Matteotti) Ildell’antica tradizione friulana, impreziosito da momenti di magia e giocoleria. Spettacolo itinerante Dalle 14.30 alle 18.00 Truccabimbi (P. Matteotti) SABATO 18 FEBBRAIO Dalle 15.30 alle 17.30 “Coriandoli di allegria” (P. Matteotti) Spettacolo di animazione Dalle 14.30 alle 18.00 Truccabimbi (P. Matteotti) DOMENICA 19 FEBBRAIO Alle 11.00 e alle 12.00 Spettacolo di burattini (P. Matteotti)Due rappresentazioni dello spettacolo di burattini Dalle 10.00 alle 13.00 Truccabimbi (P. Matteotti) Dalle 15.00 alle 16.00 Spettacolo di magia (Via Mercatovecchio) Dalle 15.00 alle 17.00 Giochiamo con il Ludobus (Via Mercatovecchio) Dalle 16.00 alle 18.00 R- EVOLUTION CLOWN – BUBBLE SHOW & SIDECAR CLOWN ...

... mentre stava partecipando ai festeggiamenti per il. A causare lo shock anafilattico è ... Infine, era stato elitrasportato al Santa Maria della Misericordia di, dove era spirato poco ...... Luigi Favretto, 74 anni, di Tarcento (); Angelo La Sala, 74 anni che vive a Lestans di ...inesploso trovato il 6 marzo 2000 e inserito in una bomboletta di stelle filanti durante ildi ...

Carnevale udinese, tanti gli appuntamenti nel cuore del centro cittadino UdineToday

Carnevale Udine 2023. Gli eventi in programma Udine20 2020

“Fun is in the land”, torna il Carnevale di Palmanova Village UdineToday

Mangia qualcosa a cui era allergico, Matteo muore per shock ... Fanpage.it

Dal Giovedì Grasso al Veglione di Carnevale, ecco come Palmanova si tinge a festa UdineToday

Giovedì 16 febbraio, in occasione del Giovedì Grasso, sotto la Loggia della Gran Guardia presso la piazza Grande di Palmanova, si festeggerà il Carnevale con iniziative per tutta la famiglia, con atti ...Tutto pronto per il ritorno, dopo la pendemia, dei festeggiamenti per il carnevale udinese. Tutti gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con il Comune di Udine, si terranno tra piazza Matteot ...