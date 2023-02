Carcere ostativo | la Corte costituzionale non si esprime e rinvia gli atti ai giudici | la legge è cambiata

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Le aspettative per l’ordinanza della, chiamata arsi sul, sono state disattese. Le questioni di incostituzionalità sollevate daidel Tribunale di sorveglianza di Perugia e di quello di Avellino sono state analizzate dal Palazzo della Consulta ete ai mittenti. Come mai? L’ufficio stampa della, in attesa che l’ordinanza integrale venga pubblicata, sottolinea che le norme sul regimesono cambiate e, pertanto, spetta aivalutare se sono ancora rilevanti le questioni di incostituzionalità che hanno sollevato sulla normativa. Nello specifico, è il primo decreto del governo Meloni, quello che ha introdotto nell’ordinamento il cosiddetto reato ...

Le aspettative per l'ordinanza della Corte costituzionale , chiamata a esprimersi sul, sono state disattese. Le questioni di incostituzionalità sollevate dai giudici del Tribunale di sorveglianza di Perugia e di quello di Avellino sono state analizzate dal Palazzo ...La legge sulè cambiata. Per questo la Corte costituzionale ha rinviato gli atti ai giudici del Tribunale di sorveglianza di Perugia e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, perchè valutino ...

