Captain America | New World Order | il Soldato d’Inverno apparirà nel film?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Secondo quanto riportato da Cosmic Circus, il Bucky Barnes aliasdi Sebastian Stan potrebbe apparire in almeno una scena nel prossimo: New. I Marvel Studios ad ogni modo non hanno ancora confermato la presenza delnel, pertanto siamo di fronte ad un canonico rumors. Stan, che in precedenza ha fatto coppia con il Sam Wilson/The Falcon di Anthony Mackie in The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, ha scherzato apertamente sul fatto di essere libero dalla sua co-star durante la presentazione dei Thunderbolts al D23 Expo 2022. “Posso solo dire che la libertà ha un sapore brillante. Finalmente sono libero“, ha detto Stan. “No, lo amo… È strano, ovviamente. È, sai, è un ...