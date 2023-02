Captain America | New World Order | il Soldato d' Inverno apparirà nel film? RUMOR

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Bucky Barnes di Sebastian Stan potrebbe fare ritorno in: Newinsieme alla fidanzata dei fumetti di Sam Wilson. Ild'potrebbe fare un'apparizione in: New. Secondo un'indiscrezione apparsa su Cosmic Circus, Bucky Barnes/d', personaggio interpretato da Sebastian Stan, potrebbe apparire in almeno una scena del nuovodi. La stessa fonte afferma che la sceneggiatura di: Newsarebbe stata riscritta prima del nuovo anno e il ruolo di Bucky ...

Il Soldato d'Inverno potrebbe fare un'apparizione in: New World Order . Secondo un'indiscrezione apparsa su Cosmic Circus, Bucky Barnes /Soldato d'Inverno, personaggio interpretato da Sebastian Stan, potrebbe apparire in almeno una scena ...Alcune scene dopo i titoli di coda hanno un funzione importante visto che rappresentano un'evoluzione della trama orizzontale dell'MCU, come la scena di: The Winter Soldier che ...

La stessa fonte afferma che la sceneggiatura di Captain America: New World Order sarebbe stata riscritta prima del nuovo anno e il ruolo di Bucky potrebbe essere stato modificato per aumentare o ...Nel futuro del Marvel Cinematic Universe vedremo Red Hulk Potrebbe essere una seconda occasione per il generale Ross.