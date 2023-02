Caos biglietti Eintracht Francoforte-Napoli | Ticketone | “Ecco il motivo | facciamo chiarezza”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A proposito delpersvela ile fasulla vendita fulminea Amedeo Bardelli, responsabile, ha fattoa Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma: “Iper la trasferta di? Sono un pochino arrabbiato perché secondo me prima di tirare conclusioni bisognerebbe constatare che non esiste un fatto sostanziale. Se c’è un settore ospiti che ospita, secondo le regole della UEFA il 5% della tifoseria ospite, non potrà mai essere che il numero deia disposizione sia pari al numero degli abbonati delche ...