Canone Rai | la promessa di Giorgetti | «Dall’anno prossimo non sarà più in bolletta»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) IlRai potrebbe uscire dalanno dalle bollette della luce, dove compare rateizzato dal 2016. Questo almeno è ciò che vorrebbe il ministro dell’Economia Giancarlo. «Quest’anno mi sono preso la responsabilità enorme di lasciarlo, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati (il nuovo governo Meloni dopo le elezioni, ndr) ed è rimasto in, se no saltava tutto», ha dettoparlando ad un evento elettorale della Lega a Roma. «Ma diventa chiaro che dallailRai dovrà uscire, e quindi l’annobisognerà trovare un altro strumento», ha concluso senza elaborare per il momento oltre sui modi in cui il governo potrebbe risolvere la questione. su Open Leggi ...

